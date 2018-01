Zwei Jahre nach Sturz: Luki Müller zurück am Kulm

Am Weg zurück

Inzwischen geht's Müller deutlich besser. Er ist einigermaßen mobil und größtenteils selbstständig. Am Samstag dann der nächste Etappensieg auf seinem Weg zurück in ein normales Leben. "Not easy but important", postet der Sunnyboy auf Facebook unter einem Foto, das ihn am Springerturm sitzend zeigt.