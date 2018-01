Aigner als bester ÖSV-Skiflieger am Kulm Siebenter

Das Ergebnis:

1. Andreas Stjernen (NOR) 407,6 Punkte (229,0/226,0 m)

2. Daniel-Andre Tande (NOR) 405,1 (210,5/240,5)

3. Simon Ammann (SUI) 399,9 (218,0/227,5)

4. Robert Johansson (NOR) 399,0 (211,5/230,0)

5. Noriaki Kasai (JPN) 395,0 (216,0/227,0)

6. Peter Prevc (SLO) 392,4 (219,0/214,0)

7. Clemens Aigner (AUT) 388,3 (215,5/216,5)

8. Anze Semenic (SLO) 386,0 (211,5/220,5)

9. Stefan Kraft (AUT) 385,5 (205,5/223,5)

10. Markus Eisenbichler (GER) 376,7 (204,0/217,0)

11. Domen Prevc (SLO) 372,1 (205,0/211,0)

12. Michael Hayböck (AUT) 369,8 (204,5/212,5)

13. Cestmir Kozisek (CZE) 369,4 (210,0/211,0)

14. Stefan Hula (POL) 367,3 (208,0/210,5)

15. Andreas Wellinger (GER) 363,6 (196,0/211,5)

16. Anders Fannemel (NOR) 356,2 (188,5/205,0)

17. Piotr Zyla (POL) 354,5 (210,5/200,0)

18. Tilen Bartol (SLO) 352,6 (190,5/206,5)

19. Manuel Poppinger (AUT) 349,7 (194,0/203,5)

20. Stephan Leyhe (GER) 344,7 (204,5/198,0)

21. Kamil Stoch (POL) 343,5 (193,5/193,0)

22. Taku Takeuchi (JPN) 343,0 (191,0/200,0)

23. Maciej Kot (POL) 341,9 (196,0/193,0)

24. Kevin Bickner (USA) 340,9 (189,5/196,5)

25. Halvor Egner Granerud (NOR) 338,8 (195,0/184,5)

26. Wladimir Zografski (BUL) 328,6 (195,0/183,0)

27. Pius Paschke (GER) 327,2 (191,0/190,0)

28. Ryoyu Kobayashi (JPN) 325,7 (195,5/184,0)

Disqualifiziert: Jernej Damjan (SLO), Johann Andre Forfang (NOR) - jeweils wegen nicht regelkonformen Anzugs

Nicht im Finale dabei: Gregor Schlierenzauer (AUT)

Nicht für den Bewerb qualifiziert u.a.: 42. Daniel Huber (AUT) - 47. Florian Altenburger (AUT)