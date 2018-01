Schreck-Moment für Zangerl bei Weltcup in Idre

Österreichs Ski-Cross-Team hat am Samstag im Weltcup in Idre nur zwei Top-Ten-Plätze erreicht. Robert Winkler wurde bei den Herren Achter. Auch bei den Damen war der ÖSV im Viertelfinale nur noch durch Katrin Ofner, die am Ende Zehnte wurde, vertreten. Thomas Zangerl und der Schwede Viktor Andersson sorgten mit einer Kollision für einen Schreck-Moment. Ex-Weltmeisterin Andrea Limbacher hatte am Freitag als 21. die Qualifikation für das Finale verpasst.