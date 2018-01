Für Kids: Tchibo bietet Öko-Mode zum Mieten an

Tchibo verleiht künftig in Deutschland Baby- und Kinderkleidung. Ab Ende Jänner können Eltern online eine Jacke für vier Euro oder ein T-Shirt für zwei Euro im Monat mieten, wie Tchibo am Donnerstag mitteilte. Wenn die Kleidungsstücke nicht mehr gebraucht werden, werden sie zurückgeschickt, gereinigt, aufbereitet und an die nächste Familie versendet.