Chiara Hölzl holt in Sapporo Top-Ten-Ergebnis

Die Salzburgerin Chiara Hölzl hat am Samstag in Sapporo als Siebente ihr bisher bestes Saisonresultat im Skisprung-Weltcup der Damen egalisiert. Nach dem fünften Halbzeitrang fiel die 20-Jährige zurück (93,5/83 m) und schloss den Bewerb ex aequo mit der deutschen Weltmeisterin und Olympiasiegerin Carina Vogt ab. Die Norwegerin Maren Lundby (95,5/93,5) feierte ihren dritten Saisonsieg.