Zwei Vanek-Assists bei Sieg der Vancouver Canucks

Thomas Vanek war einer der auffälligsten Spieler beim ersten Sieg der Vancouver Canucks in diesem Jahr. Die Kanadier besiegten am Freitag in der NHL auswärts die Columbus Blue Jackets mit 5:2 und beendeten ihre fünf Spiele währende Niederlagenserie. Vanek bereitete zwei Tore mit herrlichen Rückhand-Pässen vor und wurde zum zweitbesten Spieler auf dem Eis gewählt.