Bub (7) beim Herumtollen von Postbus angefahren

Beim Herumalbern an der Haltestelle ist ein sieben Jahre alter Bub am Freitag im Salzburger Hallein von einem Postbus angefahren worden. Ein Schulfreund schubste das Kind, als das Fahrzeug aus der Station fuhr. Der Bus überrollte den Fuß des Schülers, woraufhin dieser stürzte. Er wurde in ein Spital geflogen.