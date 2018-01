Conny Hütter rast beim Heim-Super-G aufs Podest!

Bei Hütter war die Freude letztlich riesengroß. "Bei einem Heimrennen will man ja immer besonders zeigen, was man drauf hat. Man hat uns gesagt, nehmts das Herz in die Hand und drückts die Gurken runter", erzählte die angriffslustige Kumbergerin. "Es war so schlagig. Mich hat es so rumgebeutelt, dass es mir alle Plomben rausgehaut hätte."