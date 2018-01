Tumorerkrankung: Olympia-Aus für Ski-Ass Fanchini!

Die italienische Speed-Spezialistin Elena Fanchini hat die alpine Ski-Weltcup-Saison vorzeitig abgebrochen. Sie leide an einem Tumor, den sie sich nun behandeln lassen müsse, teilte die 32-jährige Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2005 am Freitag mit. Die älteste der drei Fanchini-Geschwister verpasst damit im Februar auch die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang.