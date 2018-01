LIVE: Ribery erhöht auf 2:0 für die Bayern!

Elf Punkte Vorsprung - na und? Ein so erfahrener Fußballtrainer wie Jupp Heynckes lässt sich vor dem "prickelnden" Start in die deutsche Bundesliga-Rückrunde am Freitagabend (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) bei seinem Ex-Klub Leverkusen natürlich nicht dazu verleiten, den sechsten Bayern-Meistertitel en suite bereits als fix zu betrachten. Der 72-Jährige kennt die Gefahren, die in der Überheblichkeit liegen.