Kronzeuge im Buwog-Prozess klagt Grasser-Anwalt

Ainedter bezichtigte Kronzeuge der Lüge

Diese Geschichte bestreiten Hochegger und Grasser. In einem Interview mit Ö1 am 14. Dezember 2017 bezichtigte Ainedter Willibald B. unumwunden der Lüge. Was dieser nicht auf sich sitzen lassen will. Er klagte, da derartige Aussagen in seinem neuen Beruf als Unternehmensberater kreditschädigend sein können. Grassers Anwalt sieht dem Verfahren "mit Ruhe und Gelassenheit" entgegen. In einem Schreiben hat er sich bereits geweigert, irgendwelche Behauptungen zurückzunehmen.