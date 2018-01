Kunasek und Kneissl verabschiedeten Mali-Truppe

2013, als die Teilnahme Österreichs an der EU-Trainingsmission in Mali beschlossen worden war, war Kunasek noch Gegner des Einsatzes. "Wir können weder in der Bundesregierung noch in der EU auch nur ansatzweise eine Strategie für diesen Einsatz erkennen", sagte der damalige Nationalratsabgeordnete. Die FPÖ stimmte im Parlament damals gegen die Teilnahme. Seine Einschätzung sei heute eine andere, sagte der Verteidigungsminister am Freitag. Die budgetäre Situation sei damals "sehr, sehr angespannt" gewesen, das habe sich heute "Gott sei Dank ein bisschen gedreht" . Außerdem habe die "Flüchtlingsbewegung 2015" gezeigt, wie wichtig es sei, Präsenz "im Nahen Osten und in Afrika" zu zeigen, um dort "für Stabilität zu sorgen".