So nutzen Sie Facebook am Handy ohne Messenger

Wer am Handy Facebook nutzt und mit seinen Freunden chatten will, der wird über kurz oder lang zur Installation des zugehörigen Messengers genötigt. Doch Facebooks Chat-App mit den am Startbildschirm auftauchenden Gesichtern der Chat-Partner ist ressourcenintensiv und kann nerven. Wir zeigen Ihnen, wie Sie auch ohne ihn mit Ihren Kontakten chatten.