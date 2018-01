Muffat-Jeandet holt Wengen-Kombi, Kriechmayr out

Nach Platz sechs in Bormio landete Mayer abermals in den Top Ten. "Zwei Zehntel hinter dem Dritten, das ist okay. Das Podest wäre auf jeden Fall drinnen gewesen. Ist ein bisschen schade. Auch, dass der Vincent ausgeschieden ist", meinte der Abfahrts-Olympiasieger. Die Piste verlangte den Läufern alles ab. "Der Schnee ist sehr weich, es ist ein richtiges Wandl und teilweise sind so Schläge drinnen. Schwierig zu fahren, für uns Abfahrer noch mehr." Nach der Abfahrt hatte Mayer die achtbeste Zeit stehen, das Brüggli-S hatte er im Speed-Teilbewerb nicht richtig erwischt, will dies im Spezialrennen am Samstag bessermachen.