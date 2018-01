Kraft und Hayböck in Kulm-Qualifikation stark

Stefan Kraft und Michael Hayböck in der Qualifikation und Manuel Poppinger im Training haben am Freitag vor dem Weltcup-Wochenende im Skifliegen auf dem Kulm in Bad Mitterndorf aus österreichischer Sicht den besten Eindruck hinterlassen. Kraft und Hayböck landeten in der Ausscheidung mit 216 bzw. 215 Metern auf den Rängen vier bzw. sechs.