Babymord: Sollte auch kleine Emilia sterben?

"Rote Punkte" in Augen der Vierjährigen

Jetzt wurde bekannt: Bei Untersuchungen der Vierjährigen wurden "rote Punkte" in ihren Augen entdeckt. Geplatzte Adern in der Iris gelten als Zeichen für einen erlittenen Luftmangel. Daher nun der Verdacht, dass die 37-Jährige auch versucht haben könnte, das Mädchen zu töten. Die Frau befindet sich in einer psychiatrischen Klinik, bis dato gilt sie als nicht vernehmungsfähig.