ÖHB-Herren bei EM: Auftaktspiel wird zum „Finale“

Zeit, ins Turnier zu finden, bleibt Österreichs Handballmännern bei der EM in Kroatien nicht. Just mit dem "Finale" gegen Weißrussland startet Rot-Weiß-Rot am Freitag (18.00 Uhr) in Porec in die Endrunde, ein Sieg ist dabei quasi Pflicht. Die im Vergleich zum letzten Großereignis, der WM 2015, stark verjüngte Mannschaft muss gleich zum Auftakt "am Punkt" sein.