Rückrunden-Start: Stöger lobt junges BVB-Juwel!

Für die Partie gegen Wolfsburg (Sonntag 18.00 Uhr) wird Sancho wahrscheinlich nicht in die Startelf nominiert. Aber wegen der verletzungsbedingten Ausfälle von Marco Reus und Maximilian Philipp sowie André Schürrles Formschwäche und möglichen Ausleihe an Inter Mailand, kommt er dem Einsatz immer näher. Denn: Stöger, damals noch Trainer des 1. FC Köln, wollte Sancho aus der Jugend-Mannschaft von Manchester City ebenfalls in die Bundesliga locken. "Wir waren so verwegen und haben ihn länger unter Beobachtung gehabt, haben es aber überraschenderweise nicht geschafft, ihn nach Köln zu holen."