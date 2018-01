430 Japaner mussten Nacht im Zug verbringen

Weil ihr Zug in gewaltigen Schneemassen stecken geblieben ist, haben rund 430 Fahrgäste in Japan die Nacht in ihren Abteilen verbringen müssen. Fünf Personen wurde unwohl, ein Mann musste in eine Klinik gebracht werden, wie ein Sprecher der Bahngesellschaft JR East am Freitag bekannt gab.