Das ist Orbans völlig absurdes Fußball-Imperium!

Stadion verdeckt Aussicht aus der Küche

Noch absurder waren die Geschichten, die der ungarische Ministerpräsident den Journalisten zum Besten gab. Er erzählt sogar, dass seine Frau so gar nicht mit dem Stadion am Ende des Gartens zufrieden sei. Es verdeckt ihrer Meinung nach die Aussicht aus der Küche. Orban ist auf jeden Fall sehr stolz auf sein Imperium: "Die Akademie, das Stadion und seine Umgebung, es ist alles ein Teil meines Konzepts (…) Fußball ist Kunst, schauen Sie sich das Stadion an, das ist Kunst!"