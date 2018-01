Wiens KH Nord wird um weitere 178 Mio. Euro teurer

Das Krankenhaus Nord werde mit einem 300 Millionen Euro schweren Darlehen der EIB, dem Investitionskostenzuschuss (IKZ) der Stadt Wien in Höhe von 494,5 Millionen Euro, dem Investitionskostenzuschuss des Wiener Gesundheitsfonds (WGF) in Höhe von 105 Millionen Euro bis 31.12.2016 sowie aus Erlösen aus Liegenschaften, deren Höhe allerdings nicht näher in der Anfragebeantwortung angeführt wurde, finanziert. "Für das Darlehen der EIB fallen Finanzierungskosten an, die von Frauenberger mit insgesamt 177,93 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2035/36 angegeben werden", berichtete Juraczka.