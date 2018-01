CPU-Lücken: Angriffe auf unsere PCs stehen bevor!

Schwerste Sicherheitslücke in der PC-Geschichte

Beide Schwachstellen gelten bereits jetzt als das schwerwiegendste Sicherheitsproblem in der Geschichte des Computers. Anders als herkömmliche Sicherheitslücken liegt das Problem nicht in der Software oder dem Betriebssystem, sondern im Herzen eines jeden Computers, dem Prozessor. Ein besonderes Design, das den Chip eigentlich schnell und leistungsfähig machen sollte, wurde nun als Ursache dafür ausgeforscht.