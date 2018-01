„Mamas letzter Chemo-Tag!!! Besieg ihn!!“

Mit einer Tanzeinlage haben die Söhne von Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (56, "Veep") versucht, ihrer Mutter Kraft für ihren Kampf gegen den Krebs zu geben. In einem Video, das Dreyfus am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram postete, ist zu sehen, wie Henry und Charles zu dem Song "Beat It" von Popstar Michael Jackson tanzen und ihre Lippen synchron zum Text bewegen.