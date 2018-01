Treibhausgas Kohlendioxid macht auch Seen saurer

Die Bochumer Biologen wollen weiter an diesem Thema forschen. Bekannt ist laut Weiss, dass auch in Seen in anderen Ländern steigende CO2-Werte gemessen wurden, so etwa in den USA. Zu diesen Werten lägen aber keine Langzeitdaten vor. Andere Seen in den Vereinigten Staaten, in Australien oder im Lake District in England könnten ausreichendes Datenmaterial liefern, sagt Weiss. Ziel sei es, Erkenntnisse zum CO2-Anstieg in Süßwasserseen weltweit und zu dessen möglichen Auswirkungen auf Wasserlebewesen zu erhalten.