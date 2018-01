Nintendo bringt neues Spielefutter auf die Switch

Der japanische Gaming-Konzern Nintendo hat sich in einer Direkt-Videobotschaft an die Besitzer seiner aktuellen Konsole Switch gewandt und die wichtigsten Spiele-Neuheiten der kommenden Monate angekündigt. Nebst einem Update für „Super Mario Odyssey“, das Marios Bruder Luigi ins Spiel bringt, gibt es in Bälde auch ein Wiedersehen mit dem Kult-Gorilla Donkey Kong sowie der nimmersatten Kugel Kirby.