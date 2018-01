Probleme bei A1: BAWAG & Easybank temporär offline

Die BAWAG und ihre Tochter Easybank waren am Donnerstag ab etwa 10 Uhr Vormittag offline. Laut BAWAG-Sprecherin Georgia Schütz sei der Ausfall auf ein Problem im Rechenzentrum des Providers A1 zurückzuführen gewesen. Am frühen Nachmittag kam die Entwarnung: "Alle Systeme funktionieren störungsfrei. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", so die Bank in einer Stellungnahme.