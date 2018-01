Sturz-Opfer Müller kehrt zum Unglücksort zurück

An den Ort seines Horrorsturzes kehrt Lukas Müller freiwillig zurück. Zwei Jahre nach dem fatalen Unfall, der den Skispringer aus Villach beinahe das Leben gekostet hat, will der 25-Jährige in Bad Mitterndorf emotional einen großen Schritt zur Normalität machen. "Dass ich an den Ort des Geschehen zurückkomme, das gehört zur Aufarbeitung mit dazu", sagte Müller.