„Brauchen Mitarbeiter aus Fleisch und Blut“

Für Personalchef Johannes Zimmerl sind Supermärkte, die ganz ohne Mitarbeiter auskommen, aktuell kein Thema. Noch präferieren Kunden "Mitarbeiter aus Fleisch und Blut", die vor Ort für Anfragen zur Verfügung stehen. Dies wird sich vermutlich in den nächsten zehn Jahren nicht ändern: "Die Kundenbetreuung wird immer intensiver. Die Kunden schätzen auf der einen Seite das digitale Geschäft, dass man vieles digital bestellen kann. Auf der anderen Seite hat der Kunde es sehr gerne, sich in der Feinkostabteilung beraten zu lassen", so Zimmerl. Veränderungen werden dem Handel trotzdem nicht erspart bleiben.



"Der Kunde wird bestimmen"

Kassierer etwa würden nicht arbeitslos, sollten sich Selbstbedienungskassen durchsetzen. Alle Mitarbeiter würden rechtzeitig umgeschult, sodass den Kunden qualifiziertes Personal zur Verfügung stehe. Das bliebe auch in Zukunft wichtig - etwa in Feinkost, Frischeabteilung, Home Delivery und Co. "Es gibt immer Bedarf, den Kunden zu beraten", so Zimmerl. Auch der stationäre Handel würde trotz des aufkeimenden Liefergeschäftes bestehen bleiben, das Einkaufserlebnis bleibe für den Kunden wichtig.