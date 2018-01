Britney Spears zeigt ihren durchtrainierten Körper

Seit Anfang des Jahres kursieren Gerüchte, dass Popstar Britney Spears sich heimlich verlobt haben soll. Angeblich will sie ihren 23-jährigen Liebsten Sam Asghari bereits nächsten Monat am Valentinstag heiraten. Jetzt wurde am Finger der 36-Jährigen ein Ring ausgemacht, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussieht. Fit für die Hochzeit ist die Sängerin jedenfalls!