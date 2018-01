Eva Sangiorgi (39) wird neue Chefin der Viennale

Sangiorgi will "starre Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm" aufheben

Sangiorgi will in ihrer Direktion auf eine Mischung aus Kontinuität und Veränderung setzen. "Ich werde viele der Kooperationen fortsetzen, wie etwa die mit dem Filmmuseum", kündigte die designierte Festivalchefin an. Zugleich sei es ihr Ziel, die starren Grenzen zwischen Dokumentar- und Spielfilm aufzuheben und etwa im Festivalzentrum jeden Abend Gespräche zwischen Filmschaffenden und Publikum zu programmieren. Durch verstärkte Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen wolle man junges Publikum adressieren und die Beziehungen mit anderen Kunstdisziplinen stärken. "Mich interessiert natürlich auch, Regisseurinnen die Aufmerksamkeit zu geben. Aber das Ziel ist, ein gutes Programmpaket zusammenzustellen", so Sangiorgi.