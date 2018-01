Wiener (18) nach Skiunfall im Spital gestorben

Der folgenschwere Unfall geschah am 29. Dezember. Der 18-Jährige war am Vormittag zunächst die FIS-Abfahrt in Haus im Ennstal hinuntergefahren und verließ laut Polizei gegen 11.15 Uhr die gesicherte Piste. Als der Bursche mit den Skiern über eine Geländekante sprang, prallte er gegen den Baum und blieb schwerst verletzt liegen.