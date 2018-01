Olympia: Nordkoreaner starten zu Beatles-Klängen

Olympia-Ticket in Oberstdorf gelöst

Bei der Nebelhorn-Trophy im September in Oberstdorf sicherten sie bei ihrem vorerst letzten Wettkampf in diesem Winter den Quotenplatz für die Spiele in Südkorea. Wegen des großen Medieninteresses gab es eine extra anberaumte Gesprächsrunde mit den beiden aus Pjöngjang - Dolmetscher und Aufpasser Ri Chol-un begrenzte allerdings Themen und Redezeit. Ein wenig Englisch versteht das Sportpaar schon, die WM im Vorjahr in Helsinki beendete es auf Rang 15.