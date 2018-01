24-Jähriger bei Unfall aus Gondel geschleudert

Untersuchungen laufen

Die Seilbahn blieb am Mittwoch gesperrt und wird wohl auch am Donnerstag noch still stehen. Der genaue Unfallhergang und vor allem die Ursache müssen zuerst restlos aufgeklärt werden. Dafür sind Spezialisten notwendig. Erst wenn diese ihr „Okay“ geben, kann die Anlage wieder in Betrieb genommen werden.