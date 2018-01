Abgeordneter nach Skandal um Pornos zurückgetreten

Ein Parlamentarier der rechtspopulistischen Fortschrittspartei in Norwegen hat Berichten zufolge Porno-Bilder an junge Parteimitglieder geschickt. Am Mittwoch legte er seine Parteiämter vorläufig nieder. "Ich nehme ein Time Out und lege meine Positionen auf Eis", erklärte Ulf Leirstein in einer Nachricht an den Fernsehsender NRK.