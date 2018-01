Pünktlich zum Bundesliga-Start: Die Gehälter-Liste

Am Freitag ist die Winterpause in der deutschen Bundesliga zu Ende. Grund genug, einen Blick auf die Gehälter der Bundesliga-Trainer zu werfen. Die Liste mit den angeblichen Euro-Millionären wurde von der „Bild“-Zeitung veröffentlicht, mit Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl sind auch zwei Österreicher darauf zu finden. Beide sind in der oberen Hälfte der Tabelle angeführt.