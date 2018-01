NÖ: Defekte Sirene heulte 30 Minuten lang

"Durchsagen für das Radio waren bereits in Vorbereitung, als der Dauerton schlussendlich beendet werden konnte", berichtete die Feuerwehr am Mittwoch in einer Aussendung. Weiters wurde mitgeteilt, dass die Alarmierung der FF Gloggnitz bis zur Behebung des Defekts nicht beeinträchtigt sei, da die Benachrichtigungen per Pager an die ehrenamtlichen Helfer gesendet werden.