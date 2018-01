Bestzeit! Reichelt im ersten Wengen-Training top

Max Franz (7./1,51) „passierte“ indes am Silberhorn wider Willen ein gar allzu weiter Flug. "Ich dachte mir noch, in dem Teil nehme ich raus, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Sprung schon passt. Ich bin schön hingedriftet, habe gut gedrückt und bin dann so abgeflogen. Da ist mir eh mal ein Schrei ausgekommen. Das war schon sehr flach, wo ich gelandet bin", sagte der Kärntner. Auch das Ziel-S werde eine Herausforderung. Gut zurecht kam auch bereits Vincent Kriechmayr (5./0,82), der sich ebenfalls eine Änderung am Hundschopf und dem Silberhornsprung wünscht. "Der Luftstand ist das Problem, ein bisserl zu steil gebaut. Da haben viele sehr weite Sprünge gezeigt, das zahlt sich heute nicht aus. Es war noch keiner im Renntempo, bei einem Rennen hätte es ein paar schlimme Brez'n gegeben", sagte der Oberösterreicher. Die Piste an sich bekam angesichts der Vorgeschichte Lob. "Nach dem Föhn ist es ein Wahnsinn, dass die Piste überhaupt so gut ausschaut. Die Bundesheerler hauen sich schon super rein."