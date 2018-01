Telefonieren mit dem Finger - Sgnl macht's möglich

"Sprich mit der Hand" heißt es ab Februar, wenn das südkoreanische Start-up Sgnl (sprich Signal) sein gleichnamiges Fitness-Armband auf den Markt bringt. Via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, wandelt das per Kickstarter finanzierte Wearable einlangende Audiosignale durch Vibrationen in Körperschall um, der sich mittels Finger am Ohr hören lässt. Auch gewöhnliche Uhren sollen sich mit Hilfe des Gadgets nachträglich zum Finger-Telefon umrüsten lassen. Preis: 139 Dollar, umgerechnet rund 116 Euro.