Stoke-Fans wütend: Wer ist dieser Moritz Bauer?

Bauer spielte zuletzt für Rubin Kasan in der russischen Liga, strebte aber schon länger einen Transfer an. Bei Stoke steht mit Innenverteidiger Kevin Wimmer bereits ein ÖFB-Internationaler unter Vertrag. "Moritz ist ein Spieler, den wir schon länger verfolgen und einer, den (Ex-Trainer) Mark Hughes schon holen wollte", meinte Stoke-Geschäftsführer Tony Scholes in einem Statement des Vereins.