„Ein Kind saugt sich so was nicht aus den Fingern“

Dieser erschütternde Fall hat eine ganze Familie zerstört: Nach dem Mord an ihrem Baby im Wiener Donauspital liegt die suizidgefährdete Mutter in einer psychiatrischen Klinik. Währenddessen weist der verhaftete Schwiegervater und honorige Ex-Botschafter alle Kindesmissbrauchsvorwürfe zurück. Zuletzt soll sich der Opa am Christtag an der Enkelin (4) vergangen haben. Eine Expertin meint: "Ein Kind kann sich so was nicht aus den Fingern saugen."