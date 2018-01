Bernadette Schild und ihr harter Weg zurück

Für Schild ist es keine Selbstverständlichkeit, an der Spitze dieses Teams zu stehen. Zweite war sie bei ihrem ersten Podestplatz im März 2013 in Lenzerheide, legte im Dezember darauf mit Platz drei in Courchevel nach. Jenem Rennen, in dem sie erstmals geführt und das dann Schwester Marlies gewonnen hatte. Doch dann kam sie fast zwei Jahre lang fast nicht mehr vom Fleck, wurde 2015 nicht einmal zur WM in die USA mitgenommen. Nunmehrige Genugtuung sei aber nicht das beherrschende Gefühl, betonte sie in Flachau.