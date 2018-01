„FoldiMate“ übernimmt das Zusammenlegen der Wäsche

Frische Wäsche oben rein, gefaltete Wäschen unten raus: Der auf der CES vorgestellte "FoldiMate" faltet eine ganze Wäscheladung (20 bis 40 Teile) in unter vier Minuten - egal ob Hose, Hemd, Handtuch oder Bettwäsche. Nur das Zusammenlegen der Socken und Unterwäsche bleibt uns auch in naher Zukunft vorbehalten. Ende 2019 sollen die ersten Faltautomaten zunächst in den USA zum Preis von voraussichtlich 980 Dollar (rund 816 Euro) auf den Markt kommen.