Trotz Führung: Thiem verliert bei „Tie Break Tens“

Dominic Thiem hat am Mittwoch nach seiner Niederlage gegen Novak Djokovic beim Einladungsturnier in Melbourne auch sein erstes Spiel beim "Tie Break Tens" verloren. Der 24-jährige Niederösterreicher, aktuelle Nummer 5 der Welt, musste sich im Viertelfinale des "Tie Break Tens"-Turniers in der Margaret Court Arena dem Kanadier Milos Raonic trotz einer 6:3-Führung noch mit 7:10 geschlagen geben. Für einen Zauberschlag sorgte Superstar Rafael Nadal - zu sehen oben im Video!