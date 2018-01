5000 Demonstranten bei Neonazi-Aufmarsch in Rom

Das Gedenken an die "Acca Larenzia"-Morde bezieht sich auf die Erschießung von drei jungen Aktivisten der neofaschistischen italienischen Sozialbewegung MSI am 7. Jänner 1978 in Rom. Zwei der Männer hatten in der Via Acca Larenzia, einer Straße im Stadtteil Tuscolano, Flugblätter verteilt, als sie von mehreren Angreifern mit automatischen Waffen erschossen wurden. Ein drittes MSI-Mitglied wurde nur Stunden später getötet, nachdem wegen der Morde Unruhen gegen die Polizei ausgebrochen waren.