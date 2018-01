Stöger: „Trainiere mit Bolt viel Schnelligkeit“

Wenn sie sagen, ich bin gut genug und brauche ein wenig Training, dann werde ich es versuchen. Es muss eine Top-Liga sein. Ich will der Beste sein.“ Die Ansage von Usain Bolt geht um die Welt. Der zurückgetretene Sprint-Weltrekordler will Fußballer werden. Am liebsten bei Manchester United. Davor soll er im März bei Dortmund trainieren. Unter Peter Stöger. Nur ein PR-Gag? „Damit habe ich mich nicht beschäftigt“, grinst der Österreicher. „Aber es kann schon sein, dass er einmal auftaucht. Es wäre eine coole Geschichte, er ist ein außergewöhnlicher Athlet.“ Und was macht er mit dem schnellsten Mann der Welt? „Dann werden wir mit ihm viel Schnelligkeit trainieren.“ Stöger nimmt’s mit Humor. Unaufgeregt.