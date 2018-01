Geschwister getrennt: Wiedersehen nach 40 Jahren

"Unser Treffen nach so vielen Jahren war der absolute Hammer. Wir haben viel gelacht, geweint und natürlich ganz viel erzählt", berichtet Werner Aigner. Für den Südburgenländer ging damit zum Jahreswechsel sein größter Wunsch in Erfüllung. Nach einem Bericht in der "Krone" erkannte eine Nachbarin die gesuchte Schwester Silvia. Die Frau lebt seit vielen Jahren in Niederösterreich.