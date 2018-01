Intel-Chip mit AMD-Grafik für dünne Gamer-Laptops

Gerüchte, dass Intel und AMD gemeinsam an einem Prozessor arbeiten, gab es schon länger. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas haben die beiden Unternehmen nun das Geheimnis um den Super-Chip gelüftet. Der Prozessor mit dem Codenamen „Kaby Lake G“ soll Mini-PCs und Notebooks mit Onboard-Grafik möglich machen, die so viel Power haben, als hätten sie eine dedizierte Grafikkarte.