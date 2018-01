Wiens Grüne: „Klar für Wohnbau und gegen Biotop“

Um nur 109,70 Euro pro Quadratmeter ging das Top-Grundstück an der Pötzleinsdorfer Höhe in Wien-Währing an den Wohnfonds Wien, der wiederum sehr günstig der Baugenossenschaft EBG ein Baurecht einräumte. Private Interessenten würden in dieser Top-Lage mindestens 1400 Euro für den Quadratmeter zahlen, also das Dreizehnfache.