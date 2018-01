Schweizer Dorf von Außenwelt abgeschnitten

Mure streift Zug in Südtirol

In Südtirol ging am Dienstag eine kleine Mure auf eine Bahnlinie der Vinschger Bahn ab, als gerade ein Zug vorbeifuhr. Eine Achse der Garnitur entgleiste, die 25 Passagiere blieben unverletzt. Die Bahnlinie war vorerst unterbrochen. Die Mure aus Erde und Steinen soll sich aufgrund der starken Niederschläge von der Böschung gelöst haben. Die ersten Aufräumarbeiten konnten am Dienstagvormittag bereits abgeschlossen werden.