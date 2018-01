Fußball-Italien: Nächster Rassismus-Skandal!

Cagliari reagierte sofort: „Du bist ein großer Spieler. Vorbild für junge Menschen. Wir wollen uns dafür entschuldigen, dass du in unserem Stadion wegen deiner Hautfarbe beleidigt wurdest. Das Volk der Sarden ist nicht rassistisch. Nur die Dummheit dient als Erklärung für solche Aktionen. Respekt.“ So sieht das auch der Frankfurter Kevin-Prince Boateng, der sich sofort mit Matuidi solidarisierte. Schöne Worte, aber Cagliari, so wie der ganze italienische Fußball, scheint den Rassismus nicht in Griff bekommen zu können.